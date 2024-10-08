Що відбувається на ринку нафти

У вівторок, 8 жовтня, нафта зафіксувала черговий спад. Один із ключових факторів впливу – побоювання щодо потенційних проблем із постачанням сировини, інформує видання Reuters.

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Ринок все ще чекає на те, якою буде відповідь Ізраїлю на ракетну атаку Ірану, що було 1 жовтня.. Нагадаємо, що ця атака також спровокувала стрімке зростання цін на нафту. Зокрема, еталонні бренди нафти завершили торги у понеділок, 7 жовтня, зрісши на понад 3%. Це піковий рівень з кінця серпня. Головна причина – побоювання щодо ескалації конфлікту на Близькому Сході, який відіграє критично важливу роль для нафтовидобувного сектору.

Важливо! За попередній тиждень нафта Brent подорожчала на понад 8%. Це найбільший приріст за тиждень з січня 2023 року. Нафта WTI додала в ціні 9,1%, зафіксувавши найкращий результат з березня 2023 року.

Як змінилися ціни на нафту

Нафта Brent впала в ціні на 1,11 долара або на 1,37%. Ф'ючерси на сировину торгуються на рівні 79,82 долара за барель. Водночас нафта WTI подешевшала на 1,12 долара або на 1,45%. Американська сировина наразі коштує 76,82 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: