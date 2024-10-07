Що відбувається на ринку нафти

Під час торгів у понеділок, 7 жовтня, нафта змінила динаміку на ринку після найстрімкішого тижневого приросту за понад рік. На ринок нафти впливав фактор занепокоєння щодо надлишку пропозиції на тлі слабкого попиту, згідно з даними Reuters.

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Крім того, ринок реагував на побоювання щодо ескалації конфлікту на Близькому Сході. Цей регіон є одним із ключових у секторі нафтовидобування.

До теми! За минулий тиждень нафта Brent зросла в ціні на понад 8%. Це найбільший приріст за тиждень з січня 2023 року. Американська нафта WTI подорожчала на 9,1%, зафіксувавши найкращий результат з березня 2023 року.

Як змінилися ціни на нафту

Нафта Brent впала в ціні на 28 центів або на 0,36%. Ф'ючерси на сировину торгуються на рівні 77,77 долара за барель. Тоді як нафта WTI подешевшала на 19 центів або на 0,26%. Американська сировина наразі коштує 74,19 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: