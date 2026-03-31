Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 31 марта, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,58 гривны (-2 копейки), а продажа по 44,10 гривны (+1 копейка).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,90 гривны (-2 копейки), а продажа – по 43,98 гривны (+3 копейки).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,30 гривны (-3 копейки), а продают – по 44,05 гривны (+4 копейки).

Что будет с курсом валют в апреле?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что на валютном рынке второй месяц весны может стать определяющим, задав тон всему году.

Вероятно, курс доллара будет колебаться в пределах 43,75 – 44,50 гривен под давлением как объективных, так и ситуативных факторов.

Например, ключевую роль будет играть стратегия Нацбанка, но не стоит исключать экономические последствия сложной зимы, новые возможные враждебные атаки, ситуацию на Ближнем Востоке и тому подобное.