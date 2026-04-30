Долар і євро дешевшають в обмінниках в останній день квітня

У четвер, 30 квітня, офіційний курс долара в Україні становить 44,08 гривні, а євро – 51,58 гривні. Щоправда, наприкінці квітня банки та обмінники дещо знизили ціни на валюту для громадян.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 30 квітня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,80 гривні (без змін), а продаж по 44,29 гривні (без змін).

(без змін), а продаж по (без змін). Купівля євро проходить по 51,20 гривні (-5 копійок), а продаж – по 51,90 гривні (без змін).

Дивіться також Яким буде курс долара на початку травня, поки війна в Ірані триває

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,90 гривні (без змін), а продаж – по 43,95 гривні (-5 копійок).

(без змін), а продаж – по (-5 копійок). Натомість купівля євро проходить по 51,40 гривні (-10 копійок), а продаж – по 51,60 гривні (-15 копійок).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,30 гривні (-19 копійок), а продають – по 43,96 гривні (-3 копійки).

(-19 копійок), а продають – по (-3 копійки). Євро купують по 51,24 гривні (-13 копійок), а продають – по 51,79 гривні (-2 копійки).

Як на курс валют вплинула війна в Ірані?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий пояснив, що український валютний ринок дуже чутливий до зовнішніх шоків, особливо пов'язаних з енергоресурсами.

Загострення на Близькому Сході стало саме таким фактором, адже одразу посилило ризики зростання світових цін на нафту та пальне. Тож для України це мало подвійний ефект:

вищі витрати для бізнесу – на логістику, виробництво, транспортування товарів, агросектор і сферу послуг;

вплив на інфляційні очікування.

Отже, стрибок курсу валют на початку березня був не лише реакцією на сам факт операції США, а передусім на її можливі економічні наслідки.