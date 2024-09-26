Долар дорожчає найстрімкішими темпами з початку літа

26 вересня 2024, 10:52
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Автор: Віта Свірневська

Джерело:

CNBC

Долар США суттєво зміцнив позиції на ринку. Ба більше, американська валюта зафіксувала найстрімкіше зростання з початку літа.

Які фактори впливають на долар США 

У четвер, 26 вересня, долар утримує стійкі позиції на ринку після найстрімкішого ралі з початку червня. Річ у тому, що трейдери чекають на нові заяви від представників Федеральної резервної системи США, аби отримати підказки щодо темпів зниження ставки, інформує CNBC.

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Американська валюта суттєво зміцнила свої позиції на ринку під час нічних торгів. Наразі невідомо, що стало каталізатором для подорожчання долара. 

Що відбувається з доларом

CNBC інформує, що Індекс долара США впав на 0,07% до 100,87. До цього долар зафіксував зростання на 0,57%, що стало найбільшим приростом за день з початку червня. На момент створення цього матеріалу, індекс коливається на рівні 100,96, зрісши на 0,05%, інформує Yahoo!Finance. Діапазон коливання за день становить 100,89 – 100,96.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

  • Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;
  • цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 101,21, повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США

Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.