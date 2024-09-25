Обмеження на зняття готівки в Україні

Загалом в Україні за день максимум можна зняти 100 тисяч гривень на день. Водночас в іноземній валюті українці можуть отримати не більше 100 тисяч гривень в еквіваленті, інформує НБУ. Додають, що це сума без урахування комісії банку.

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Для прикладу, якщо потрібно зняти з рахунку 1000 доларів, то це реально. Адже ця сума не перевищує ліміт, який встановив центробанк. Скільки коштує долар в Україні:

Станом на 25 вересня середній курс долара США в банках становить 41,20 гривні (купівля) та 41,67 гривні, за даними "Мінфіну".

В обмінниках курс американської валюти коливається на рівні 41,08 гривні для купівлі та 41,62 гривні для продажу, за даними finance.ua.

Проте обов'язково потрібно враховувати, що отримати іноземну валюту можна в касі банку. Як правило, каси в банку працюють у режимі живої черги. Для певності, попередньо можна замовити потрібну суму в іноземній валюті.