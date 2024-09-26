Які фактори впливають на долар США

У четвер, 26 вересня, долар утримує стійкі позиції на ринку після найстрімкішого ралі з початку червня. Річ у тому, що трейдери чекають на нові заяви від представників Федеральної резервної системи США, аби отримати підказки щодо темпів зниження ставки, інформує CNBC.

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Американська валюта суттєво зміцнила свої позиції на ринку під час нічних торгів. Наразі невідомо, що стало каталізатором для подорожчання долара.

Що відбувається з доларом

CNBC інформує, що Індекс долара США впав на 0,07% до 100,87. До цього долар зафіксував зростання на 0,57%, що стало найбільшим приростом за день з початку червня. На момент створення цього матеріалу, індекс коливається на рівні 100,96, зрісши на 0,05%, інформує Yahoo!Finance. Діапазон коливання за день становить 100,89 – 100,96.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 101,21, повідомляє видання CNBC.