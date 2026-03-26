Долар знову нестабільний: чи вигідно зараз купувати валюту в обмінниках

У четвер, 26 березня, офіційний курс долара в Україні становить 43,87 гривні, а євро – 50,85 гривні. Однак ціни на іноземну готівку в банках і обмінниках дещо інші.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 26 березня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,65 гривні (-2 копійки), а продаж по 44,15 гривні (без змін).

Дивіться також Звідки береться курс гривні – що таке міжбанк і як він працює

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 44,05 гривні (+1 копійка), а продаж – по 44,15 гривні (+5 копійок).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,63 гривні (-2 копійки), а продають – по 44,20 гривні (+4 копійки).

Чи може курс незабаром "вгамуватися"?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що наразі ситуація мінлива. Немає жодних гарантій, що світ повернеться у стан "до війни на Близькому Сході".

Однак якщо події там ущухнуть або бодай стануть більш-менш прогнозованими, а колотнеча на нафтовому ринку припиниться, то поведінка українських імпортерів пального також дещо вгамується.

До слова, саме вони формують незвично високий для сезону попит на валютному ринку, який лише частково врівноважують агрокомпанії, готуючись до посівної.