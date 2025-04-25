Чому долар росте в ціні

У п'ятницю, 25 квітня 2025 року, долар США дорожчає щодо кошика з 6 інших валют. Ба більше, Індекс долара США наблизився до важливого рівня, інформує 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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Долар США зростає в ціні через заяви президента Дональда Трампа щодо переговорів з Китаєм. Цікаво, що Пекін заперечив ведення переговорів між країнами. Водночас Китай розглядає можливість скасування мит у розмірі 125% на деякі американські товари.

На фоні цього зростають очікування на деескалацію торгової війни між двома найбільшими економіками світу. Долар також отримав додаткову підтримку завдяки ознакам прогресу в торгових переговорах з Японією та Південною Кореєю.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що з доларом сьогодні

Індекс долара США сьогодні коливається на рівні 99,61. Долар подорожчав під час торгів на 0,23%, за даними MarketWatch. Протягом торгового дня долара США коливався в діапазоні від 99,40 до 99,89.

Цікаво! На початку тижня курс євро зріс до максимального рівня щодо долара з листопада 2021 року. Євро зростає в ціні завдяки падінню долара США. Крім того, інвестори по-новому оцінюють роль долара на глобальному ринку.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців: