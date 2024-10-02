Найбільший приріст за тиждень: чому долар дорожчає на ринку

Долар зміцнює позиції на ринку через ситуацію на Близькому Сході. Інвестори роблять ставку на безпечні активи, що призвело до нового ралі долара.

Що впливає на курс долара

У середу, 2 жовтня, Індекс долара США утримає свій найбільший денний приріст за тиждень та продовжує зростати. Валюта виграє від ескалації конфлікту на Близькому Сході. Нагадаємо, що 1 жовтня Іран атакував Ізраїль ракетами, інформує Reuters.

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Ускладнення ситуації на Близькому Сході турбує інвесторів та призвело до більш активної купівлі активів-прихистків. Один з них – це долар США.

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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом

Індекс долара США у середу демонструє стабільну динаміку. На момент створення цього матеріалу, індекс торгується на рівні 101,23, зрісши на 0,03%, інформує портал Yahoo!Finance. Попередній торговий день долар закінчив зі зростанням на 0,5%.Діапазон коливання за день становить 101,16 – 101,31.

До теми! Тоді як за вересень Індекс долара США впав майже на 1%. Такий результат долар фіксує третій місяць поспіль.

Водночас євро та фунт стерлінгів фіксують незначні зміни на ринку. Проте торги 1 жовтня ці валюти завершили із серйозним спадом. На євро також тиснуть очікування щодо зниження процентних ставок Європейський центральним банком у жовтні.