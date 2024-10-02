Що відбувається на ринку нафти

У середу, 2 жовтня, нафта зросла в ціні на понад 2%. Сировина дорожчає через побоювання щодо загострення ситуації на Близькому Сході. Потенційно це може призвести до проблем із видобуванням сировини у ключовому регіоні, згідно з даними Reuters.

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Варто додати, що 1 жовтня Іран завдав найбільшого удару по Ізраїлю в історії. Йдеться про масову ракетну атаку.

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Як змінилися ціни на нафту

Нафта Brent подорожчала на 1,63 долара або на 2,2%. Ф'ючерси на сировину торгуються на рівні 75,19 долара за барель. Водночас нафта WTI зросла в ціні на 1,70 долара або на 2,4%. Американська сировина наразі коштує 71,53 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 75 доларів за барель (+ 1,96%);

Контракти WTI торгуються на рівні 71,34 долара за барель (+ 2,16%).

Нагадаємо, що у вересні нафта Brent подешевшала на 9%,а за третій квартал – на 17%. Тоді як американська сировина WTI впала в ціні на 7%. За три місяці нафта втратила в ціні 16%.