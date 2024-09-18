Центробанк США готується до історичного рішення: як реагує долар

Ринки готують до важливої зустрічі центрального банку США, на якій можуть ухвалити рішення про зниження процентних ставок. Це головний фактор, який впливає на позиції долара на ринку.

Як змінилися позиції долара

У середу, 18 вересня, позиції Індексу долара США коливаються на ринку. На сьогодні на валюту найбільше впливають очікування щодо рішення Федеральної резервної системи США, інформує Reuters.

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Нагадаємо, що 18 вересня Федеральний резерв проведе засідання, на якому будуть вирішувати, чи знижувати процентні ставки у США. Варто додати, що центробанк США може почати знижувати ставки вперше за 4 роки.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 101,51, повідомляє видання CNBC.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.

Що відбувається з доларом

На цю мить Індекс долара США торгується на рівні 100,86. Цей індикатор демонструє від'ємну динаміку, втративши 0,03%, згідно з даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання становить 100,81 – 100,92. Варто додати, що у вівторок, 17 вересня, долар завершив торги, зміцнивши позиції проти більшості основних валют. Цьому сприяли кращі, ніж очікували, дані про роздрібні продажі.