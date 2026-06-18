Який курс валюти в банках

Станом на ранок 18 червня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 44,57 гривні (+2 копійки), а продаж по 45,06 гривні (-2 копійки).

(+2 копійки), а продаж по (-2 копійки). Купівля євро проходить по 51,60 гривні (-17 копійок), а продаж – по 52,35 гривні (-2 копійки).

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Що з вартістю валюти на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 44,95 гривні (без змін), а продаж – по 44,92 гривні (+1 копійка).

(без змін), а продаж – по (+1 копійка). Натомість купівля євро проходить по 52 гривні (-1 копійка), а продаж – по 52,25 гривні (без змін).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 44,59 гривні (без змін), а продають – по 45,03 гривні (+3 копійки).

(без змін), а продають – по (+3 копійки). Євро купують по 51,78 гривні (-27 копійок), а продають – по 52,41 гривні (-10 копійок).

Ринок "завмер" в очікуванні

Уже 18 червня Нацбанк оголосить чергове рішення щодо перегляду облікової ставки. Це один із головних інструментів регулятора, що впливає на ставки за кредитами та депозитами, доступність позик для бізнесу й населення, а також можливості стримування інфляції.

Нагадаємо, на початку 2026 року в Україні стартував цикл пом'якшення процентної політики, у межах якого показник знизили з 15,5% до 15%. Відтоді його рівень не змінювали.

На думку директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового, найбільш імовірним сценарієм є подальше збереження облікової ставки, що загалом відповідає поточним ринковим очікуванням.