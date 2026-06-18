Какой курс валюты в банках

По состоянию на утро 18 июня, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем 44,57 гривны (+2 копейки), а продажа – 45,06 гривны (-2 копейки).

(+2 копейки), а продажа – (-2 копейки). Покупка евро осуществляется по 51,60 гривны (-17 копеек), а продажа – по 52,35 гривны (-2 копейки).

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Что с курсом валюты на черном рынке

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит 44,95 гривны (без изменений), а продажа – 44,92 гривны (+1 копейка).

(без изменений), а продажа – (+1 копейка). В свою очередь, покупка евро осуществляется по 52 гривны (-1 копейка), а продажа – по 52,25 гривны (без изменений).

Какой курс в обменных пунктах

По данным finance.ua, обменники покупают доллары в среднем по 44,59 гривны (без изменений), а продают – по 45,03 гривны (+3 копейки).

(без изменений), а продают – по (+3 копейки). Евро покупают по 51,78 гривны (27 копеек), а продают — по 52,41 гривны (-10 копеек).

Рынок "замер" в ожидании

Уже 18 июня Нацбанк объявит очередное решение о пересмотре учетной ставки. Это один из главных инструментов регулятора, влияющий на ставки по кредитам и депозитам, доступность займов для бизнеса и населения, а также возможности сдерживания инфляции.

Напомним, в начале 2026 года в Украине начался цикл смягчения процентной политики, в рамках которого показатель снизили с 15,5% до 15%. С тех пор его уровень не менялся.

По мнению директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, наиболее вероятным сценарием является дальнейшее сохранение учетной ставки, что в целом соответствует текущим рыночным ожиданиям.