16 березня, 11:17
Оновлено - 11:23, 16 березня
Курс долара пішов униз: чи справді валюта дешевшає на початку тижня
Основні тези
- Офіційний курс долара – 44,13 гривні, євро – 50,66 гривні.
- У банках купівля долара коштує 43,90 гривні, продаж – 44,43 гривні; купівля євро – 50,40 гривні, продаж – 51,25 гривні.
У понеділок, 16 березня, офіційний курс долара в Україні становить 44,13 гривні, а євро – 50,66 гривні. Однак ціна в банках та обмінниках інша.
Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 16 березня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,90 гривні (-7 копійок), а продаж по 44,43 гривні (-7 копійок).
- Купівля євро проходить по 50,40 гривні (-10 копійок), а продаж – по 51,25 гривні (-22 копійки).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 44,40 гривні (без змін), а продаж – по 44,46 гривні (+5 копійок).
- Натомість купівля євро проходить по 51,08 гривні (-2 копійки), а продаж – по 51,36 гривні (без змін).
Який курс в обмінниках?
- За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,82 гривні (-22 копійки), а продають – по 44,57 гривні (+14 копійок).
- Євро купують по 50,70 гривні (+14 копійок), а продають – по 51,45 гривні (-5 копійок).
Яким буде курс цього тижня?
Ексклюзивно для 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що в другій половині березня ситуація на валютному ринку навряд суттєво зміниться.
Курс долара в Україні продовжить коливатися, однак про серйозні потрясіння чи різкі стрибки не йдеться.
Річ у тім, що курсові межі вже навряд провокуватимуть надмірну активність покупців. Ринок поволі адаптується до нових орієнтирів: близько 43 – 44 гривень за долар і 50 – 51 гривні за євро.