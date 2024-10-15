Долар наблизився до пікового рівня за 2 місяці: чому валюта росте в ціні

Долар США продовжує дорожчати щодо кошика з 6 інших валют. Ринок реагує на очікування щодо наступних кроків Федерального резерву.

Що впливає на долар США на ринку

У вівторок, 15 жовтня, долар США торгується біля найвищого рівня більш ніж за два місяці щодо основних валют. Долар зростає на тлі очікувань, що Федеральна резервна система США продовжить помірне зниження ставок в найближчій перспективі, пише Reuters.

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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,11;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом

Індекс долара США досягнув позначки на рівні 103,19, інформує Reuters. Днем раніше долар торгувався на піковому рівні з 8 серпня – 103,36, оскільки впливовий представник ФРС закликав до "більшої обережності" в питанні зниження процентних ставок в майбутньому.

На момент створення цього матеріалу, індекс коливається на рівні 103,10. Цей показник впав на 0,19%, інформує портал Yahoo!Finance. Діапазон коливання за день становить 103,06 – 103,35.