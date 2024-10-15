Что влияет на доллар США на рынке

Во вторник, 15 октября, доллар США торгуется возле самого высокого уровня более чем за два месяца относительно основных валют. Доллар растет на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система США продолжит умеренное снижение ставок в ближайшей перспективе, пишет Reuters.

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Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,11;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.