Що впливає на долар США на ринку

У вівторок, 15 жовтня, долар США торгується біля найвищого рівня більш ніж за два місяці щодо основних валют. Долар зростає на тлі очікувань, що Федеральна резервна система США продовжить помірне зниження ставок в найближчій перспективі, пише Reuters.

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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,11;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.