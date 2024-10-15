Що впливає на долар США на ринку
У вівторок, 15 жовтня, долар США торгується біля найвищого рівня більш ніж за два місяці щодо основних валют. Долар зростає на тлі очікувань, що Федеральна резервна система США продовжить помірне зниження ставок в найближчій перспективі, пише Reuters.
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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:
Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,11;
- цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.