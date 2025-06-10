Курс долара на сьогодні

У вівторок, 10 червня 2025 року, долар США втратив більшість свого попереднього зростання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на TradingEconomics. Долар залишається біля квітневих мінімумів – найслабших рівнів з 2022 року.

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Трейдери чекали на результати торгових переговорів між США та Китаєм, які тривають вже другий день. Після першого раунду переговорів не повідомляли про значні прориви, але американські чиновники висловили оптимізм щодо переговорів.

Крім того, інвестори прагнуть отримати нові економічні дані: звіти по індексу споживчих цін та індексу цін виробників. Ці дані дозволять краще зрозуміти ситуацію з інфляцією та ширший вплив торгової війни, що триває

До теми! Банки на Волл-Стріт прогнозують послаблення долара у 2026 році. Експерти рекомендують інвестувати в єну, євро та австралійський долар.

Що таке Індекс долара США (DXY) Це показник, який демонструє співвідношення долара до 6 національних валют ключових торгових партнерів США. До кошика валют входять євро, японська єна, британський фунт, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Що з доларом сьогодні

Індекс долара США наразі торгується на рівні 99,04, за даними MarketWatch. Діапазон індексу за день становить від 98,86 – 99,39.

Ключові коливання Індексу долара США на ринку за 12 місяців: