Тиск наростає: чому долар втрачає позиції на ринку
- Долар США знижується в ціні через невизначеність у глобальній торгівлі та політичні рішення США, такі як можливе зниження тарифів на китайські товари.
Індекс долара США становить 99,45, зменшившись на 0,38% під час торгів, а Goldman Sachs прогнозує подальше зниження вартості долара.
Долар США продовжує втрачати позиції на ринку. На валюту тиснуть чинники, які пов'язані зі світовою торгівлею та політикою центрального банку США.
Чому долар падає в ціні
У вівторок, 6 травня, долар США падає в ціні третю торгову сесію поспіль. Американська валюта реагує на фактори, що пов'язані зі світовою торгівлею, пише 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.
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Інвесторів турбує невизначеність щодо глобальної торгівлі. Для прикладу, президент США Дональд Трамп заявив, що не планує говорити з лідером Китаю на цьому тижні. Водночас він натякнув, що може знизити тарифи на китайські товари.
З іншого боку, глава Білого дому оголосив про мита у розмірі 100% на фільми іноземного виробництва, а також заявив, що може запровадити тарифи на фармацевтичну продукцію впродовж наступних двох тижнів.
Також інвестори зважають на сигнали від Федеральної резервної системи США. Загалом ринок очікує, що на наступному засіданні регулятор залишить процентні ставки на поточному рівні.
Що таке Індекс долара США
Що з доларом сьогодні
Наразі Індекс долара США коливається на рівні 99,45. Долар впав в ціні 0,38% під час торгів, за даними MarketWatch. Протягом торгової сесії індекс долара коливався в діапазоні від 99,42 до 100,10.
Цікаво! Експерти американського банку Goldman Sachs прогнозують, що долар США продовжить знецінюватися. Вони вважають, що американська валюта буде втрачати позиції на ринку навіть, якщо у США не буде рецесії.
Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:
- Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 110,18;
- цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 97,92 повідомляє видання CNBC.