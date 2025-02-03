Валюта одного з головних конкурентів США знову падає в ціні, але це ще не кінець

На початку тижня на ринку валют фіксують різкі коливання. Одна з головних причин – митна політика президента США Дональда Трампа, яка вдарила по валютах країн Азії. Зокрема, йдеться про китайський юань..

Курс юаня до долара

Станом на 3 лютого китайський юань фіксує втрати на ринку. На валюту тисне рішення чинного президента США Дональда Трампа про запровадження тарифів на імпортні товари. Зокрема, офіційний Вашингтон встановив тарифи для Китаю у розмірі 10%. Про це інформує 24 Канал з посиланням на CNBC.

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Курс впав на 0,36% до 7,347 юаня за долар США. Найбільші інвестиційні банки очікують, що курс впаде в середньому до 7,51 юаня за долар до кінця цього року. Головною причиною вони називають саме тарифи, які запровадила адміністрація Дональда Трампа.

До теми! Долар виграв від рішення США про запровадження тарифи на імпортні товари на початку лютого. Загалом Індекс долара США зріс в ціні на понад 1,3%.

З початку 2025 року юань подорожчав майже на 1,4% щодо долара США, але за 6 місяців – зріс на 0,59%. На момент створення цього матеріалу, один долар 7,19 юаня, за даними Google Фінанси.

Динаміка інших валют Азії: