Трамп запровадив мита для Канади та Мексики

Президент США Дональд Трамп 1 лютого 2025 року оголосив про введення мит на імпортні товари з Мексики, Канади й Китаю. Це свідчить про початок торгової війни, яка може серйозно вдарити по глобальному економічному зростанню та спровокувати новий сплеск інфляції. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зверніть увагу Шалена сума: скільки Ілон Маск інвестував у перемогу Трампа на виборах

У Білому домі заявили, що енергетичні продукти з Канади будуть обкладені митом у розмірі 10%, тоді як тарифи на енергоносії з Мексики встановили у розмірі 25%. Для розуміння, Канада та Мексика є ключовими постачальниками сирої нафти до США.

На імпорт з цих країн припадає приблизно чверть нафти, яку використовують нафтопереробні заводи у США, аби отримати різні види палива, для прикладу:

Бензин.

Мазут.

Через нову митну політику НПЗ у США можуть зіткнутися зі зменшенням прибутків та скороченням обсягів виробництва. Адже тарифи, які запровадила адміністрація Трампа, спровокують зростання цін на важкі сорти нафти, які потрібні американським НПЗ для ефективної роботи, зі слів джерел в галузі.

Реакція аналітиків та ринків на митну політику Трампа

Аналітики уже поділилися своїми думками щодо нової митної політики США:

Згідно з прогнозом Goldman Sachs, мита будуть мати обмежений вплив на світові ціни на нафту та газ у короткотривалій перспективі.

Аналітик Barclays зазначив, що досить м'які тарифи на канадські енергоносії зумовлена обережність. За його словами, мита на імпорт з Канади будуть більш руйнівними для внутрішніх енергетичних ринків, ніж мита на мексиканський імпорт. Ба більше, експерт заявив, що цей крок може навіть завадити Трампу досягти однієї з ключових цілей – зниження цін на енергоносії.

Ринок нафти відреагував зростанням цін на тарифи від адміністрації Трампа. Також подорожчали й ф'ючерси на бензин в США. Контракти на пальне зросли в ціні на 2,66% до 2,1136 долара за галон (1 галон – 3,78 літра). Бензин подорожчав до найвищого рівня за понад 2 тижні, за даними TradingEconomics.