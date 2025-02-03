Курс юаня к доллару
По состоянию на 3 февраля китайский юань фиксирует потери на рынке. На валюту давит решение действующего президента США Дональда Трампа о введении тарифов на импортные товары. В частности, официальный Вашингтон установил тарифы для Китая в размере 10%. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на CNBC.
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Курс упал на 0,36% до 7,347 юаня за доллар США. Крупнейшие инвестиционные банки ожидают, что курс упадет в среднем до 7,51 юаня за доллар до конца этого года. Главной причиной они называют именно тарифы, которые ввела администрация Дональда Трампа.
К теме! Доллар выиграл от решения США о введении тарифы на импортные товары в начале февраля. В общем Индекс доллара США вырос в цене на более чем на 1,3%.
С начала 2025 года юань подорожал почти на 1,4% относительно доллара США, но за 6 месяцев – вырос на 0,59%. На момент создания этого материала, один доллар 7,19 юаня, по данным Google Финансы.
Динамика других валют Азии:
- Индийская рупия зафиксировала спад на 0,66% до 87,10 доллара, что и новым историческим минимумом для валюты.
- Южнокорейская она подешевела на 0,83% относительно доллара. Курс колебался на уровне 1467,65 они за доллар.
- Японская иена ослабла на 0,19%. Один доллар равен 155,47 иены. Это снижение было ограничено позицией Банка Японии относительно дальнейшего повышения процентной ставки