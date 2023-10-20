Золото та франк у центрі уваги, а долар пасе задніх: що відбувається на ринку валют

Американський долар майже не змінився під час сьогоднішніх торгів. Проте за тиждень ця валюта не змогла зафіксувати серйозний приріст, тоді як інші активи привертають більше уваги. Більше про це – далі у матеріалі 24 Каналу.

Що відбувається з доларом США

У п'ятницю, 20 жовтня, Індекс долара США торгується на рівні 106,25, за даними Yahoo!Finance. Цей індикатор майже не змінився. Діапазон коливання на сьогодні становить від 106,17 до 106,43.

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Ключові зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 114,78 . Це також стало рекордом за 20 років ;

. Це також стало рекордом за ; Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Фактори впливу на ринку валют

Долар США зафіксував лише незначне зростання. Важливою новиною для ринку валют стала заява очільника Федерального резерву, що все ще є можливості для підвищення ключової ставки.

Індекс долара США все коливається на рівні, який нижче максимуму за 11 місяців, який зафіксували на минулому тижні. Йдеться про показник 107,34.

10-річні державні облігації США досягли позначки на рівні 5%, додавши 30 пунктів за тиждень, вперше за 16 років. Це найбільший тижневий приріст з квітня 2022 року. Загалом ситуація на Близькому Сході привернула більше уваги до активів-прихистку. Зокрема, йдеться про швейцарський франк та золото. Проте на позиції долара це майже не вплинуло, інформує CNBC.