Американський долар майже не змінився під час сьогоднішніх торгів. Проте за тиждень ця валюта не змогла зафіксувати серйозний приріст, тоді як інші активи привертають більше уваги. Більше про це – далі у матеріалі 24 Каналу.
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Що відбувається з доларом США
У п'ятницю, 20 жовтня, Індекс долара США торгується на рівні 106,25,за даними Yahoo!Finance. Цей індикатор майже не змінився. Діапазон коливання на сьогодні становить від 106,17 до 106,43.
Ключові зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:
Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 114,78. Це також стало рекордом за 20 років;
Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє CNBC.
Що таке Індекс долара США
Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.