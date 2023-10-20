Американский доллар почти не изменился в ходе сегодняшних торгов. Однако через неделю эта валюта не смогла зафиксировать серьезный прирост, в то время как другие активы привлекают больше внимания. Больше об этом – далее в материале 24 Канала.
Поделиться
Что происходит с долларом США
В пятницу, 20 октября, Индекс доллара США торгуется на уровне 106,25, по данным Yahoo!Finance. Этот индикатор почти не изменился. Диапазон колебания на сегодняшний день составляет от 106,17 до 106,43.
Ключевые изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 114,78. Это также стало рекордом за 20 лет;
Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает CNBC.
Что такое Индекс доллара США
Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.