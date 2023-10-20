Что происходит с долларом США

В пятницу, 20 октября, Индекс доллара США торгуется на уровне 106,25, по данным Yahoo!Finance. Этот индикатор почти не изменился. Диапазон колебания на сегодняшний день составляет от 106,17 до 106,43.

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Ключевые изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

  • Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 114,78. Это также стало рекордом за 20 лет;
  • Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает CNBC.

Что такое Индекс доллара США

Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Факторы влияния на рынке валют