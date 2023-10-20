В пятницу, 20 октября, Индекс доллара США торгуется на уровне 106,25, по данным Yahoo!Finance. Этот индикатор почти не изменился. Диапазон колебания на сегодняшний день составляет от 106,17 до 106,43.

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Ключевые изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Доллар США зафиксировал лишь незначительный рост. Важной новостью для рынка валют стало заявление главы Федерального резерва, что все еще есть возможности для повышения ключевой ставки.

К теме! Индекс доллара США все колеблется на уровне ниже максимума за 11 месяцев, который зафиксировали на прошлой неделе. Речь идет о показателе 107,34.

10-летние государственные облигации США достигли отметки на уровне 5%, прибавив 30 пунктов в неделю, впервые за 16 лет. Это самый недельный прирост с апреля 2022 года. В целом ситуация на Ближнем Востоке привлекла больше внимания к убежищам. В частности, речь идет о швейцарском франке и золоте. Однако на позиции доллара это почти не повлияло, пишет CNBC.