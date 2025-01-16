Скільки рублів коштує долар в Росії

Російський рубль продовжує фіксувати втрати на валютному ринку, а долар тримається вище критично важливого психологічного рівня. При цьому рубль зумів трохи зміцнити свої позиції щодо долара на ринку.

Курс долара до рубля в Росії

У четвер, 16 січня, курс долара зростає щодо російського. Загалом таку тенденцію американська валюта демонструє протягом останніх 5 днів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Google Фінанси.

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На момент створення цього матеріалу, долар дорівнює 102,88 рубля. За день долар зріс в ціні на 0,38%. За 5 днів американська валюта подорожчала на 1,21%. Водночас курс долара трохи відійшов від максимуму за понад 2 роки, який зафіксували у листопаді 2024 року. Тоді курс різко зріс до понад 114 рублів за долар.

З початку року рубль зумів суттєво зміцнити свої позиції на ринку. Російська валюта подорожчала майже на 10%. Проте курс долара щодо рубля все тримається вище важливого психологічної позначки. Йдеться про курс вище 100 рублів за долар.

Нагадаємо, що долар – це єдина з 15 основних валют, яка завершила 2024 рік з прибутковістю. Долар за рік подорожчав на понад 7%. При цьому російський рубль став одним із головних аутсайдерів на валютному ринку. Рубль за 2024 рік обвалився на 18,6%.