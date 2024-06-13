Нагадаємо, що на останньому засідання Федеральна резервна система США вирішила зберегти ставку на поточному рівні – 5,25 − 5,5% у річному розрахунку, що є найвищим рівнем за 23 роки. Через це на ринку нафти уже зафіксували зміну динаміки.

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Біткойн падає в ціні

Рішення центробанку США також вплинуло на курс біткойна. Зокрема, у середу, 12 червня, ціна біткойна впала з 69 800 доларів до 67 400 доларів за монету.

Станом на четвер флагман ринку криптовалют не змінив динаміку й продовжує знецінюватися. Зокрема, на ранкових торгах вартість криптовалюти опустилася 67 тисяч доларів за монету.

На момент створення цього матеріалу, курс біткойна коливається на рівні 67 372 доларів за штуку. Тоді як ринкова капіталізація криптовалюти наразі становить 1,32 трильйона доларів. За останні 24 години цей показник впав на 0,88%, інформує CoinMarketCap.

Як змінилася вартість криптовалюти з початку року

З січня 2024 року курс біткойна зріс на понад 60%. Тоді як у розрахунку на 12 місяців, монета подорожчала майже на 165%, інформує портал MarketWatch. Варто додати, що останні 5 днів цифрова монета демонструє від'ємну динаміку на ринку, втративши в ціні 4,45%.

Крім того, у 2024 році біткойн встановив новий історичний рекорд на ринку, подорожчавши майже до 74 тисяч доларів за монету. Аналітики з 10x Research вважають, що у найближчому майбутньому біткойн може встановити новий історичний рекорд.