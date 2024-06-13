Скільки коштує барель нафти

Під час торгів у четвер, 13 червня, нафта Brent впала в ціні на 37 центів або на 0,5%. Сировина торгується на рівні 82,23 долара за барель.

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Водночас ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate подешевшали на 34 центи або на 0,4%. Американська нафта торгується на рівні 78,16 долара за барель, інформує Reuters. Попередню торгову сесію обидві марки нафти завершили, додавши в ціні приблизно 0,8%.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 82,40 долара за барель (- 0,24%)

Контракти WTI торгуються за ціною 78,30 долара за барель (- 0,25%).

Важливо! За минулий тиждень еталонні бренди нафти впали в ціні. Ба більше, Brent та WTI зафіксували такий результат третій тиждень поспіль.

Які фактори впливають на ринок нафти

На ранніх торгах у четвер ціни на нафту зафіксувала спад, оскільки інвестори оцінювали те, що Федеральна резервна система США, ймовірно, відкладе зниження процентної ставки.

Цілком ймовірно, центробанк ухвалить відповідне рішення у грудні. Водночас вищі витрати на запозичення, як правило, гальмують економічне зростання. У результаті попит на нафту може впасти. З іншої сторони на ринок тиснули значні запаси нафти і палива в США також тиснули на ринок.