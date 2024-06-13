Напомним, что на последнем заседании Федеральная резервная система США решила сохранить ставку на текущем уровне – 5,25 – 5,5% в годовом расчете, что является самым высоким уровнем за 23 года. Поэтому на рынке нефти уже зафиксировали изменение динамики.

Обратите внимание Цены на нефть падают на фоне сигналов с первой экономики мира

Биткоин падает в цене

Решение центробанка США также повлияло на курс биткоина. В частности, в среду, 12 июня, цена биткоина упала с 69 800 долларов до 67 400 долларов за монету.

По состоянию на четверг флагман рынка криптовалют не изменил динамику и продолжает обесцениваться. В частности, на утренних торгах стоимость криптовалюты опустилась 67 тысяч долларов за монету.

На момент создания этого материала, курс биткоина колеблется на уровне 67 372 долларов за штуку. Тогда как рыночная капитализация криптовалюты сейчас составляет 1,32 триллиона долларов. За последние 24 часа этот показатель упал на 0,88%, информирует CoinMarketCap.

Как изменилась стоимость криптовалюты с начала года

С января 2024 года курс биткоина вырос более чем на 60%. Тогда как в расчете на 12 месяцев, монета подорожала почти на 165%, информирует портал MarketWatch. Стоит добавить, что последние 5 дней цифровая монета демонстрирует отрицательную динамику на рынке, потеряв в цене 4,45%.

Кроме того, в 2024 году биткоин установил новый исторический рекорд на рынке, подорожав почти до 74 тысяч долларов за монету. Аналитики из 10x Research считают, что в ближайшем будущем биткоин может установить новый исторический рекорд.