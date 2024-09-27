Курс валют в Україні

Станом на 27 вересня НБУ встановив курс долара США на рівні 41,20 гривні. Тоді як канадський долар оцінили в 30,59 гривні. Обидві іноземні валюти суттєво зросли з січня 2024 року.

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Курс іноземних валют в банках України:

Банки в середньому купують американський долар за 41 гривню, а продають – за 41,50 гривні, за даними "Мінфіну";

Тоді як канадський долар торгується на рівні 29,81 гривні (купівля). Кредитори продають цю валюту за 30,57 гривні.

До теми! На готівковому ринку долар США купують за 40,92 гривні, а продають – по 41,56 гривні, за даними finance.ua. Натомість ціна канадського долара коливається на рівні 29,27 гривні (купівля). Обмінники продають валюту за 30,63 гривні.

Нагадаємо, що і долар США, й канадський долар входять до рейтингу головних резервних валют світу. Лідером за цим показником залишається американська валюта. На долар США припадає 59% усіх світових резервів. Це 6,8 трильйона доларів.

Канадський долар займає п'яту сходинку в рейтингу. У цій валюті зберігають 3% глобальних резервів. Це 295 мільярдів доларів. Варто додати, що міжнародний валютний фонд у 2024 році оцінив світові резерви у валюті в 11,5 трильйона доларів.