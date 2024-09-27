Скільки коштує грам золота в Україні

Український Нацбанк оприлюднив актуальні ціни на золото в Україні. Золото в Україні продовжує зростати в ціні. При цьому варто враховувати, що на вартість дорогоцінного металу впливають його тип та чистота.

Цікаво Бернар Арно заробив понад 6 мільярдів доларів за день: усе завдяки Китаю

Для прикладу, інвестори та колекціонери найбільше цінують золото з пробою 999. З такого золота переважно виготовляють монети, медалі та злитки.

Актуальні закупівельні ціни на золото:

Банківський метал, який доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів коштує 3518,75 гривні за один грам.

Банківський метал, що потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості, оцінили в 3508,19 гривні за грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів, коштує 3483,56 гривні за грам.

До теми! В Україні також можна придбати золоті злитки. Цю послугу пропонують декілька банків в Україні. Всю необхідну інформацію про продаж золота кредитори публікують на своїх офіційних сайтах.

Закупівельні ціни на золото у брухті станом на 27 вересня 2024 року:

333 проба – 1 160,03 гривні за грам;

375 проба – 1 306,34 гривні за грам;

500 проба – 1 741,78 гривні за грам;

583 проба – 2030,92 гривні за грам;

585 проба – 2037,92 гривні за грам;

750 проба – 2 612,67 гривні за грам;

900 проба – 3135,20 гривні за грам;

916 проба – 3190,94 гривні за грам;

958 проба – 3337,25 гривні за грам;

999 проба – 3 480,08 гривні за грам;

999,9 проби – 3 483,21 гривні за грам.

Нагадаємо, що золото продовжує фіксувати рекорди на світовому ринку. 26 вересня грудневі ф'ючерси на золото зросли в ціні до 2709 доларів, вперше в історії перетнувши психологічну межу в 2700 доларів, згідно з даними біржі Comex. Спотові ціни на дорогоцінний метал теж вкотре оновила рекорд на ринку, подорожчавши до 2685 доларів за унцію.