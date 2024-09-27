Курс валют в Украине

По состоянию на 27 сентября НБУ установил курс доллара США на уровне 41,20 гривны. Тогда как канадский доллар оценили в 30,59 гривны. Обе иностранные валюты существенно выросли с января 2024 года.

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Курс иностранных валют в банках Украины:

Банки в среднем покупают американский доллар за 41 гривну, а продают – за 41,50 гривны, по данным "Минфина";

Тогда как канадский доллар торгуется на уровне 29,81 гривны (покупка). Кредиторы продают эту валюту за 30,57 гривны.

К теме! На наличном рынке доллар США покупают за 40,92 гривны, а продают – по 41,56 гривны, по данным finance.ua. Зато цена канадского доллара колеблется на уровне 29,27 гривны (покупка). Обменники продают валюту по 30,63 гривны.

Напомним, что и доллар США, и канадский доллар входят в рейтинг главных резервных валют мира. Лидером по этому показателю остается американская валюта. На доллар США приходится 59% всех мировых резервов. Это 6,8 триллиона долларов.

Канадский доллар занимает пятую строчку в рейтинге. В этой валюте хранят 3% глобальных резервов. Это 295 миллиардов долларов. Стоит добавить, что международный валютный фонд в 2024 году оценил мировые резервы в валюте в 11,5 триллиона долларов.