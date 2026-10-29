У Банку Англії зберігають мільйонні купюри, які ніколи не потраплять у гаманці громадян

Навіщо Британії банкноти на мільйони фунтів

У Шотландії та Північній Ірландії окремі комбанки мають право друкувати власні купюри, однак за кожен випущений у такий спосіб фунт вони повинні забезпечити еквівалентну суму в Банку Англії. Це дозволяє гарантувати вартість регіональної готівки навіть у разі фінансових проблем установи, яка її випустила, пише BBC.

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Якби сталася прикра ситуація, коли один із банків збанкрутував, власники банкнот могли б бути впевнені, що гроші й надалі зберігають зазначену на них вартість– зауважила посадовиця Банку Англії Вікторія Кліленд.

Саме в цій системі використовують "гігантів" і "титанів": завдяки великому номіналу значні суми можна зберігати у вигляді кількох спеціальних папірців – замість тисяч контейнерів зі звичайними дрібними грошима по різних куточках країни.

Цікаво, що монархам, державним діячам та іншим почесним гостям Банку Англії пропонують підписати спеціальні церемоніальні купюри. Зокрема, король Чарльз III робив це під час кількох візитів: уперше ще в 1975 році, а ще наприкінці 2020 року.

Купюра номіналом 1 мільйон фунтів стерлінгів із підписом короля Чарльза III (на той момент принца Уельського) / Фото Музею Банку Англії

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Однак іноді мільйонні банкноти все ж опинялися за межами сховищ. Відомий випадок, коли списану купюру, випущену у зв'язку з планом Маршалла – програмою повоєнної допомоги США, подарували головному касиру банку з нагоди виходу на пенсію. Згодом його вдова вирішила виставити екземпляр на продаж, однак представники регулятора попросили не розголошувати інформацію про угоду, оскільки такі гроші не мали перебувати у відкритому доступі.

Нагадаємо, у США також існувала купюра з незвичайно великим номіналом – 100 тисяч доларів із портретом 28-го президента Вудро Вілсона. Щоправда, це був золотий сертифікат серії 1934 року, призначений виключно для розрахунків між Федеральними резервними банками, тож у звичайний обіг він ніколи не потрапляв.