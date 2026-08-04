Найбільші купюри в історії США

Однак мало хто знає, що в історії країни існували купюри, числа на яких були в десятки й навіть сотні разів більшими. Деталі розповіли на освітній платформі Федеральної резервної системи U.S. Currency Education Program.

Найбільшою купюрою для широкого обігу була банкнота в 10 тисяч доларів із портретом міністра фінансів Салмона П. Чейза. Кілька років тому одну з таких купюр, датовану часами Великої депресії, продали на аукціоні за 480 тисяч доларів, пише CNN.

Цікаво, що до 1945 року її друкували разом з іншими великими номіналами, зокрема 500, 1 000 та 5 000 доларів. Однак у 1969 році розповсюдження таких грошей припинили через втрату практичної потреби. І хоча вони й досі залишаються дійсними, більшість екземплярів уже давно "осіла" у приватних колекціях.



Який вигляд мали 10 тисяч доларів США / Фото Heritage Auctions

Однак абсолютним рекордсменом стали 100 тисяч доларів із портретом 28-го президента США Вудро Вілсона. Щоправда, це була не звичайна банкнота, а золотий сертифікат серії 1934 року.

Його використовували виключно для розрахунків між Федеральними резервними банками, тож звичайні американці не мали можливості потримати такий "скарб" у руках.

Нагадаємо, чинним платіжним засобом досі залишається купюра у 2 долари, історія якої оповита численними міфами. Люди помилково вважали її колекційною, а іноді – навіть нещасливою.