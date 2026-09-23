Чим особливе сховище Банку Англії

Славнозвісні "скарби", орієнтовна вартість яких перевищує 200 мільярдів фунтів стерлінгів, ховають у дев'яти підземних сховищах Банку Англії, що перебувають під ретельною охороною.

Свої золоті резерви Банку Англії довіряє не лише уряд Великої Британії, а й установи з усього світу, зокрема іноземні центральні банки та комерційні компанії. Щоправда, самому регуляторові належать лише два зливки, представлені в його музеї.

Цікаво, що одного з них має можливість торкнутися кожен охочий – відвідувачам виставки пропонують просунути руку крізь спеціальний отвір у захисному футлярі, аби спробувати підняти велетенський брусок вагою близько 12,5 кілограма.

Натомість відвідати підземні сховища можуть лише одиниці. Зокрема, у 2012 році золоті запаси на власні очі побачила нині покійна королева Єлизавета II, а у 2017 році їх оглянув спадкоємець Її Величності – принц Уельський Чарльз у супроводі Марка Карні.



Візит Чарльза III до Банку Англії / Фото ClarenceHouse

Цікаво! Під час торгівлі золотом зливки можуть залишатися у сховищах Банку Англії навіть після зміни власника. Для цього достатньо лише оновити відповідні облікові записи, без фізичного переміщення дорогоцінного металу.

До слова, ще одне з найвідоміших сховищ світу – Форт-Нокс у США. Саме там зберігають значну частину найбільших у світі золотих американських резервів, а під час Другої світової війни у його стінах переховували навіть оригінал Декларації незалежності.