Не розіграш і не підробка: навіщо випускають банкноту 0 євро

На перший погляд можна подумати, що банкнота з номіналом в 0 євро може бути жартом або фальшивкою. Однак насправді це цілком офіційна купюра, яка має реальну цінність, хоча і не як платіжний засіб.

Чому 0 євро – це не фальшивка?

Купюри номіналом 0 євро виготовляють за усіма стандартами справжніх банкнот, розповідає GSMinfo.

Такі банкноти друкують на тому ж папері, що й звичайні євро. Вони мають й інші ознаки спрвжніх грошей:

водяні знаки;

голограми;

металізовану стрічку;

індивідуальний серійний номер;

і навіть захист, який світиться в ультрафіолеті.

Розмір і дизайн 0 євро розробляють за стандартами європейських грошей.

Оформлення купюри відповідає стилістиці банкноти номіналом 500 євро – основним кольором є фіолетовий. На зворотному боці знаходиться стилізований колаж із зображенням кількох відомих архітектурних пам’яток Європи на чолі з Ейфелевою вежею, пише сайт "Монети України та світу".

Водночас на банкноті чітко вказано номінал "0", тому використати її як платіжний засіб неможливо.

Зауважте! Випуск таких банкнот дозволив Європейський центральний банк у 2015 році. Тобто це не фальшивка і не порушення закону, а офіційний продукт.

Фото: Банкнота номіналом 0 євро / Фото: Монети України та світу

Навіщо випускати банкноти 0 євро?

Фактично банкнота номіналом 0 євро є різновидом ювілейних монет, які випускають у різних країнах світу. Їхня цінність визначається не номіналом, а рідкістю, дизайном і попитом серед колекціонерів.

Кожна серія таких банкнот обмежена і зазвичай має до 5 тисяч екземплярів. Саме це обмеження і створює ажіотаж. Офіційно купюру продають приблизно за 2 – 2,5 євро, але на вторинному ринку її ціна може зростати в рази.

Колекціонери полюють на:

рідкісні серії;

"красиві" або символічні номери;

банкноти з певними історичними чи культурними мотивами..

Також банкноти 0 євро мають культурну цінність. Часто серії присвячують певним історичним подіям, відомим особистостям або архітектурним пам’яткам.

Наприклад, у Німеччині друкували "нульові" євро із зображенням парусника Gorch Fock, який є символом міста Кіль. Пізніше випускали купюри з Вольфгангом Амадеєм Моцартом, Карлом Марксом та іншими історичними постатями.

Зауважте! Євро номіналом 0 євро, звісно, активно купують туристи як незвичайний сувенір. Такі банкноти часто продаються у музеях, туристичних центрах або біля відомих пам’яток.

Де ще друкують "нульові" банкноти?