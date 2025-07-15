Что известно о купюре 500 евро?

Банкнота номиналом 500 евро является крупнейшей по номиналу среди всех банкнот евро, которые когда-либо печатались. Она находилась в обращении с момента введения наличного евро в 2002 году до 2019 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Европейский центральный банк.

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С 27 апреля 2019 года центральные банки стран еврозоны прекратили выпуск 500 евро, однако купюра по-прежнему считается законным платежным средством и может использоваться для расчетов. Это одна из самых дорогих банкнот в мире, находящихся в обращении.

Интересно! На раннем этапе купюры этого номинала быстро вошли в широкий оборот – к декабрю 2008 года в обращении насчитывалось 530 миллионов банкнот номиналом 500 евро.

Как выглядит купюра 500 евро?

На каждой евробанкноте изображены мосты и арки или дверные проемы, выполненные в архитектурных стилях разных эпох европейской истории. На банкноте в 500 евро представлена архитектура конца XX века.

Примечательно! Хотя изначально художник Роберт Калина задумывал использовать изображения реальных архитектурных объектов, по политическим соображениям были использованы лишь гипотетические примеры. Тем не менее, изображенный на банкноте мост заметно напоминает Международный мост через реку Гвадиана.

Банкнота номиналом 500 евро / фото Getty Images

Как и все банкноты евро, она содержит указание номинала, флаг Европейского Союза, подпись президента Европейского центрального банка, инициалы ЕЦБ на разных языках стран ЕС, карту Европы, изображение заморских территорий ЕС, а также звезды с флага ЕС.