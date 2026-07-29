Що зображено на звороті 100 доларів

Саме в Independence Hall свого часу ухвалили Декларацію незалежності та Конституцію США, а проголошені в них принципи свободи й демократії стали взірцем для багатьох держав світу. Про це йдеться на сайті Служби національних парків США.

Будівництво споруди, що наразі входить до Світової спадщини ЮНЕСКО, розпочали ще в 1732 році. Спочатку її звели як Pennsylvania State House – резиденцію колоніальної влади Пенсильванії, де працювали всі три гілки місцевого уряду.

Згодом залу засідань парламенту надали в користування делегатам Другого Континентального конгресу, а пізніше – Конституційного конвенту. Тож саме в цих стінах стала низка визначних подій:

у 1775 році Джорджа Вашингтона призначили головнокомандувачем Континентальної армії;

у 1781 році набули чинності Статті Конфедерації – перший конституційний документ США;

а в 1787 році Бенджамін Франклін звернув увагу на різьблення спинки крісла у вигляді сходу сонця, яке згодом назвав символом народження нової держави.



Який вигляд має Independence Hall зараз / Фото NPS

Цікаво, що на звороті нової купюри номіналом 100 доларів зобразили не головний, а задній фасад історичної будівлі.

Водночас усі випущені з 1914 року банкноти Федеральної резервної системи досі залишаються законним платіжним засобом. Тож навіть гроші старого зразка можна безперешкодно використовувати для розрахунків, хоч українські обмінники в такій ситуації часто пропонують занижений курс валюти.