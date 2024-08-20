В Україні продали одну монету за 12 тисяч гривень

На аукціоні українську монету номіналом 50 копійок 1992 року випуску продали за 12 тисяч гривень. Цікаво, що під час торгів монета подорожчала у понад 6 тисяч разів, тоді як перша ставка за лот становила всього 2 гривні.

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Загалом під час аукціону колекціонери встигли запропонувати 68 ставок. Вартість монети зросла, оскільки вона є дуже рідкісною. Повідомляють, що різновид проданої монети – 4 ААм. Ці монети вирізняються випуклим щитом та вдавленим тризубом на аверсі випуклий щит, тоді як на звичайних монетах щит виконаний тонкими лініями, а тризуб опуклий.

50 копійок 1992 року продали за 12 тисяч гривень / Скриншот "Монети-ягідки"

Цікаво! Колекціонери називають таку монету "Англічанка", оскільки її карбували англійськими штемпелями.

Ця монета з'явилася завдяки тому, що художники при розробці ескізів затемнили не тільки фон монети, а і сам тризуб. За цим ескізом у Великій Британії й виготовили інструмент для карбування монет. Помилку виявили аж після отримання пресштемпелів для карбування монет. Нумізмати додають, що на заводі вирішили зробити з використанням цього інструменту пробну партію монет, аби налагодити верстати для подальшого карбування