У жовтні в Україні майже вдвічі більше купували валюту, – НБУ

У жовтні 2022 року українці більш активно купували валюту. Про це повідомили в Національному банку України.

Згідно з останніми даними, за жовтень 2022 року жителі України продали комерційним банкам валюти на понад 1,32 мільярда доларів. Йдеться як про готівкову, так і безготівкову валюту.

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Українці у жовтні активніше купували валюту

За аналогічний проміжок часу, в Україні придбали валюти на суму у розмірі 1,57 мільярда доларів США. Відтак "чиста" сума купівлі валюти склала 249,4 мільйона доларів.

Долар США з початку року істотно зміцнив свої позиції на валютному ринку. За цей період котирування Індексу долара США виросли на понад 15% , в тому числі завдяки агресивній політиці Федерального резерву.

Цей показник виріс майже на 50% порівняно з попереднім місяцем – вереснем. Тоді в Україні чистими придбали 169,6 мільйона доларів. Тоді загалом купівля безготівкової та готівкової валюти досягла позначки у 1,63 мільярда доларів, а продаж – 1,46 мільярда доларів. Загалом з початку року йдеться про такі цифри: