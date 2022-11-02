Згідно з останніми даними, за жовтень 2022 року жителі України продали комерційним банкам валюти на понад 1,32 мільярда доларів. Йдеться як про готівкову, так і безготівкову валюту.
Варте уваги Крах мрії Сальвадору з біткойном: яке майбутнє чекає на тих, хто багато поставив на криптовалюти
Українці у жовтні активніше купували валюту
За аналогічний проміжок часу, в Україні придбали валюти на суму у розмірі 1,57 мільярда доларів США. Відтак "чиста" сума купівлі валюти склала 249,4 мільйона доларів.
Цей показник виріс майже на 50% порівняно з попереднім місяцем – вереснем. Тоді в Україні чистими придбали 169,6 мільйона доларів. Тоді загалом купівля безготівкової та готівкової валюти досягла позначки у 1,63 мільярда доларів, а продаж – 1,46 мільярда доларів. Загалом з початку року йдеться про такі цифри:
- За цей період жителі України продали валюти на понад 11,7 мільярда доларів;
- Натомість купили встигли суму 11,56 мільярда доларів;
- Чистий продаж, згідно з даними НБУ, склав 131,3 мільйона доларів.