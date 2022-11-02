Согласно последним данным, за октябрь 2022 года жители Украины продали коммерческим банкам валюты более чем на 1,32 миллиарда долларов. Речь идет как о наличной, так и безналичной валюте.

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Украинцы в октябре активнее покупали валюту

За аналогичный промежуток времени в Украине приобрели валюты на сумму в размере 1,57 миллиарда долларов США. Следовательно, "чистая" сумма покупки валюты составила 249,4 миллиона долларов.

К теме! Доллар США с начала года существенно укрепил свои позиции на валютном рынке. За этот период котировки Индекса доллара США выросли более чем на 15%, в том числе благодаря агрессивной политике Федерального резерва.

Этот показатель вырос почти на 50% по сравнению с предыдущим месяцем – сентябрем. Тогда в Украине чистыми приобрели 169,6 миллионов долларов. Тогда в целом покупка безналичной и наличной валюты достигла отметки в 1,63 миллиарда долларов, а продажа – 1,46 миллиарда долларов. В целом с начала года речь идет о таких цифрах: