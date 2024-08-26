Значно дорожче ніж долар та євро: скільки коштують сьогодні 100 фунтів в Україні

Купівля валюти – завжди хороша ідея. Останнім часом фунт демонструє зростання. Тому придбати 100 фунтів сьогодні може стати хорошою інвестицією.

Скільки прийдеться віддати за 100 фунтів сьогодні

Згідно із офіційним курсом НБУ, нині фунт стерлінгів вартує – 54,1019 гривні. Відтак, аби придбати сьогодні вже 100 фунтів, прийдеться віддати близько 5 410 гривень.

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Втім, у обмінниках прийдеться заплатити за 100 фунтів дещо більше – 5 330 гривень. Водночас у банках в середньому валюта обійдеться ще дещо дорожче – 54,50 гривні за фунт стерлінгів, або 5 450 гривень за 100 фунтів.

Цікаво! Нещодавно курс фунта стерлінгів до долара досяг тижневого максимуму трохи вище 1,2800, а курс фунта до євро залишився на рівні близько 1,1700. Останні дані ONS показують, що на це повпливало зниження рівня безробіття у Великій Британії за три місяці. До червня він знизився до 4,2% з попередніх 4,3% та виявився нижчим за прогнозовані 4,5%.