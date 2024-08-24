Як змінився курс долара на ринку
Позиції долара США на ринку
Індекс долара США впав на 0,81% з вечора четверга до 100,64, майже досягнувши найнижчого показника за 12 місяців. Тоді як, згідно з даними Yahoo!Finance, цей показник коливається на рівні 100,68. Протягом дня індекс коливався у діапазоні від 100,60 до 101,55.
Водночас євро та японська єна зросли в ціні. Тоді як британський фунт під час торгової сесії у п'ятницю зріс до максимального рівня за понад 2 роки відносно долара США, адже коментарі Джерома Павелла щодо долара збіглися з ознаками зміцнення британської економіки.
Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:
- Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;
- цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,60, повідомляє видання CNBC.
Твоя кар’єра має значення! Почни її там, де про тебе дбатимуть. Райффайзен Банк – це компанія, яка поважає та підтримує ветеранів, надає підтримку демобілізованим колегам та запрошує колишніх учасників бойових на роботу. До того ж роботодавець запровадив посаду офіцера з питань ветеранів, який опікується потребами захисників і захисниць. Дізнатися більше можна за посиланням.