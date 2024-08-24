У п'ятницю, 23 серпня, Індекс долара США знову демонстрував від'ємну динаміку на ринку. Американська валюта відреагувала на останню заяву очільника Федерального резерву. Річ у тому, що Джером Павелл дав однозначний сигнал, що довгоочікуване зниження процентних ставок почнуть у вересні.

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Зокрема, Павелл заявив, що настав час, щоб скорегувати монетарну політику, оскільки ризики підвищенням інфляції зменшилися, а ризики зниження рівня зайнятості навпаки зросли. За його словами, вони не прагнуть спровокувати ще більшого погіршення ситуації на ринку праці. Крім того, він додав, що за умови відповідного послаблення процентних ставок, є всі підстави вважати, що економіка повернеться до інфляції на рівні 2% при збереженні сильного ринку праці, пише CNBC.