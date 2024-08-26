Скільки прийдеться віддати за 100 фунтів сьогодні

Згідно із офіційним курсом НБУ, нині фунт стерлінгів вартує – 54,1019 гривні. Відтак, аби придбати сьогодні вже 100 фунтів, прийдеться віддати близько 5 410 гривень.

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Втім, у обмінниках прийдеться заплатити за 100 фунтів дещо більше – 5 330 гривень. Водночас у банках в середньому валюта обійдеться ще дещо дорожче – 54,50 гривні за фунт стерлінгів, або 5 450 гривень за 100 фунтів.

Цікаво! Нещодавно курс фунта стерлінгів до долара досяг тижневого максимуму трохи вище 1,2800, а курс фунта до євро залишився на рівні близько 1,1700. Останні дані ONS показують, що на це повпливало зниження рівня безробіття у Великій Британії за три місяці. До червня він знизився до 4,2% з попередніх 4,3% та виявився нижчим за прогнозовані 4,5%.