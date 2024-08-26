Сколько придется отдать за 100 фунтов сегодня

Согласно официальному курсу НБУ, сейчас фунт стерлингов стоит – 54,1019 гривны. Поэтому, чтобы приобрести сегодня уже 100 фунтов, придется отдать около 5 410 гривен.

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Впрочем, в обменниках придется заплатить за 100 фунтов несколько больше – 5 330 гривен. В то же время в банках в среднем валюта обойдется еще несколько дороже – 54,50 гривны за фунт стерлингов, или 5 450 гривен за 100 фунтов.

Интересно! Недавно курс фунта стерлингов к доллару достиг недельного максимума чуть выше 1,2800, а курс фунта к евро остался на уровне около 1,1700. Последние данные ONS показывают, что на это повлияло снижение уровня безработицы в Великобритании за три месяца. К июню он снизился до 4,2% с предыдущих 4,3% и оказался ниже прогнозируемых 4,5%.