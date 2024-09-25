Обмін доларів в Україні

В Україні дійсні усі долари, які були випущені з 1914 року. Для проведення операції не важливий ні номінал банкноти, ні рік її виписку. Про це повідомляє НБУ.

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Національний банк України наголосив, що фінансові установи зобов’язані приймати банкноти іноземної валюти, якщо вони відповідають таким вимогам:

дизайн та елементи захисту повністю відповідають зразкам та описам, які вказані на сторінках офіційних сайтів центральних/національних банків іноземних держав;

не мають ознак значного зношення або пошкодження.

Цікаво! Індекс долара США втрачає позиції на ринку. Ба більше, американський долар торгується поблизу мінімального рівня за 12 місяців. Крім того, фактор, який сприяє послабленню позиції долара на ринку, – це початок циклу зниження процентних ставок у США.

На валютному ринку здійснюють операції з купівлі та продажу іноземної валюти та банківських металів. Учасниками цього ринку є банки, небанківські установи та Національний банк України. Як правило, в банках та обмінниках обмін валюти відбувається у режимі живої черги.

Варто додати, що Федеральна резервна система США не повідомляла про запровадження жодних обмежень на для розрахунків з доларами, які є в обігу. Нагадаємо, що центробанк США випускає купюри лише з такими номіналами: 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 доларів.