Світові центробанки купують менші обсяги важливого дорогоцінного металу: відома причина

Центральні банки в останні роки активно скуповували золото. Зокрема, вони були одним з важливих факторів, які сприяли зростанню цін на дорогоцінний метал. Проте навесні 2025 року ситуація із попитом на золото змінилася.

Світові центробанки купують менше золото

У квітні 2025 року центральні банки у світі купили 12 тонн золота, що на 12% менше, ніж у березні. Ба більше, обсяги купівлі золота суттєво впали порівняно з середнім показником за рік (28 тонн), пише 24 Канал з посиланням на Всесвітню раду із золота (WGC).

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На думку експертів, центробанки почали купувати менші обсяги дорогоцінного металу через ціну. Нагадаємо, що золото з початку року встановило кілька історичних рекордів. При цьому центробанки, як правило, сприймають золото як стратегічний актив.

Зокрема, вони готові утримувати довгострокові позиції із золотом. Тож зростання цін на золото могло тимчасово сповільнити темпи покупок.

На момент створення цього матеріалу, ціна золота на спотовому ринку, за даними Всесвітньої ради по золоту, коливається на рівні 3352 доларів за унцію Тоді як ф'ючерси на золото торгуються на рівні 3394 долари за унцію, за даними MarketWatch.

Нагадаємо, що золото – це один із найвідоміших дорогоцінних металів у світі. До цього переліку також входять такі метали: срібло, платина, паладій, родій, рутеній, іридій та осмій. До того ж осмій називають найдорожчим дорогоцінним металом у світі.