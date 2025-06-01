Мировые центробанки покупают меньшие объемы важного драгоценного металла: известна причина

Мировые центробанки покупают меньше золота

В апреле 2025 года центральные банки в мире купили 12 тонн золота, что на 12% меньше, чем в марте. Более того, объемы покупки золота существенно упали по сравнению со средним показателем за год (28 тонн), пишет 24 Канал со ссылкой на Всемирный совет по золоту (WGC).

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По мнению экспертов, центробанки начали покупать меньшие объемы драгоценного металла из-за цены. Напомним, что золото с начала года установило несколько исторических рекордов. При этом центробанки, как правило, воспринимают золото как стратегический актив.

В частности, они готовы удерживать долгосрочные позиции с золотом. Поэтому рост цен на золото мог временно замедлить темпы покупок.

На момент создания этого материала, цена золота на спотовом рынке, по данным Всемирного совета по золоту, колеблется на уровне 3352 долларов за унцию Тогда как фьючерсы на золото торгуются на уровне 3394 доллара за унцию, по данным MarketWatch.